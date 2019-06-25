لجنة الصحة عقدت جلسة برئاسة النائب عاصم عراجي وبحضور وزير العمل

عقدت ​لجنة الصحة​ جلسة برئاسة النائب ​عاصم عراجي​ بحضور وزير العمل ​كميل أبو سليمان​. ولفت عراجي إلى أن "وزير العمل قدم رؤيته المستقبلية لعمل الوزارة كما تحدث عن خطط العمل فيما يتعلق ب​العمال​ة الاجنبية وضرورة تنظيمها خاصة لجهة التمييز بين العمال الموسميين و​النازحين السوريين​"، مشيراً إلى أن "أبو سليمان تحدث عن ​الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي​ والافكار المتداولة فيما يعتلق بتعيين مجلس الادارة واللجنتين الفنية والمالية".

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