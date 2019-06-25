منحت القمة المصرفية العربية الدولية رئيس ​جمعية مصارف لبنان​ ​جوزيف طربيه​ الوسام الذهبي للشخصية المصرفية العربية لعام 2019، وهى أرقى جائزة يقدمها ​اتحاد المصارف العربية​ سنويا لأكثر الشخصيات المصرفية العربية تميزا وقيادة. وتسلم طربيه الجائزة في العاصمة الإيطالية روما،خلال أعمال القمة المصرفية العربية الدولية، التى تعقد هذا العام بعنوان "الحوارات المتوسطية العربية الأوروبية من أجل منطقة اقتصادية أفضل" يومى 25 و26 حزيران فى ​إيطاليا​.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القمة المصرفية العربية الدولية منحت الوسام الذهبي لجوزف طربيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.