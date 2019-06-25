"اقتراحات البرلمان" تنظر طلب لإتاحة الخبز ببطاقة التموين بالمدن الساحلية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، باقتراح برغبة بشأن إتاحة الحصول على الخبز المدعم وفقا للمنظومة فى المدن الساحلية وخاصة فى فصل الصيف. ‌ وأشار النائب همام العادلى، إلى أن الاقتراح يتضمن أن يتم السماح للمواطنين أن يستخدموا بطاقات التموين والخبز المدعم خلال تواجدهم فى المدن الساحلية خاصة فى فترة الصيف. Advertisements ‌ وأحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الاقتراح إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى، لمناقشته وأدرجته اللجنة بجدول أعمال اجتماعها المقرر عقده غدا الأربعاء. ‌ ووجهت اللجنة الدعوة لممثلى وزارة التموين والتجارة الداخلية لحضور الاجتماع للرد على الاقتراح برغبة وتوضيح مدى إمكانية تفعيله.

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