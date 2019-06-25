شكرا لقرائتكم خبر عن أردوغان يزيد من معاناة الأتراك..رفع سعر لتر السولار ليصل إلى 6.52 ليرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى ظل الأزمة الاقتصادية التى تعانى منها تركيا، قرر رجب طيب أردوغان رفع أسعار السولار ما يصل إلى 30 قرشا وفقا لما أعلنت عنه نقابة أصحاب العمل فى محطات البنزين فى تركيا، وأوضحت النقابة فى تقرير نشرته صحيفة "زمان" التابعة للمعارضة التركية، أن الزيادة 22 قرشًا فى أسعار البيع والشراء، و7 قروش زيادة فى الضريبة المفروضة على كل لتر.

أضاف التقرير، أن النقابة أجرت تعديلا على بيانها الذى أعلنت لتؤكد أن الزيادة فى أسعار السولار ستكون 23 قرشًا للتر الواحد، على أن تكون 22 قرشًا فى سعر البيع والشراء، وقرشًا سيتم خصمه من ضريبة الاستخدام الخاص.

ووفقا للأسعار الجديدة، ارتفع سعر السولار فى أنقرة من 6.30 ليرة إلى 6.52 ليرة، فى حين ارتفع فى إسطنبول من 6.25 ليرة إلى 6.47 ليرة، ومن 6.31 ليرة إلى 6.53 ليرة فى مدينة إزمير.