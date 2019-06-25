شكرا لقرائتكم خبر عن "اقتراحات النواب" توافق على استكمال عدد من الطرق والكبارى بالجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب همام العادلى، على استكمال عدد من الطرق وإنشاء كبارى وترميمها بعدد من المحافظات.

وشهد الإجتماع، الموافقة علي الاقتراح المقدم من النائب عادل عامر، بشأن استكمال طريق جانبية الباسوسية (الطريق البديل للقناطر) بالقناطر الخيرية، بالإضافة إلى الاقتراح المقدم من النائب إيهاب عبد العظيم، بشأن إنشاء كوبري علي ترعة الإبراهيمية بمركز مغاغا بمحافظة المنيا، وتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة.

كما وافقت اللجنة، على الاقتراح المقدم من النائب جمال كوش، عضو مجلس النواب عن دائرة بنها، بشأن ترميم الكبارى الموجودة على الترع والرشاحات بقرى مركز بنها بمحافظة القليوبية.

وقال ممثل محافظة القليوبية، إنه تم تشكيل لجنة بقرار من المحافظ بفحص جميع الكباري بمركز بنها وكفر شكر وطوخ، واسفرت عن وجود 85 كوبري بحاله جيدة، و 57 أخر بحاجة إلي أعمال الصيانة، وأن هناك 36 منهم بدأ العمل فيهم، ويتبقى 21 كوبرى سيتم العمل عليهم خلال العام المالي الجديد 2019/2020.