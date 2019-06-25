شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الشكاوى بالنواب توافق على تغطية وردم عدد من المصارف والترع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب همام العادلى على عدد من الاقتراحات برغبة المقدمة من النواب، بشأن تغطية أو ردم المصارف والترع، على مستوى الجمهورية، وإنشاء عدد من القناطر.

ووافقت اللجنة، على الاقتراح المقدم من النائب بسام فليفل، بشأن تغطية مصرف أمام مقابر طلخا بمحافظة الدقهلية، لاسيما بعدما أكد النائب أن المصرف يسبب خطورة على المواطنين والسيارات التى تقع فيه، ولازدواج مدخل طلخا من ناحية المقابر.

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كما وافقت اللجنة على طلبا النائب سيد أحمد محمد، بشأن تغطية المصرف المار بقرية البطاروه الغربية، مركزى سيدى سالم، وتغطية الترعة المارة وسط قرية كوم الدهب بمركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ.

وشهد الاجتماع، الموافقة أيضا على الطلب المقدم من النائب صلاح منصور، بشأن ردم مصارف الأوقاف والعدسية بمركز كفر صفر بمحافظة الشرقية، وحال انتهاء الدراسة التى تجريها وزارة الرى قطاع الصرف بشأن امكانية الاستغناء عنه، يتم الردم مباشرة.

كذلك وافقت اللجنة على اقتراح النائب سمير رشاد أبو طالب، بشأن تغطية المساحة المتبقية من ترعة (القرداحي) بمساحة 150 متر تقريبا بقرية أبوفيلو شرق نهر النيل مركز سمالوط بمحافظة المنيا، على أن يتم إدراج المبلغ المخصص لتغطيتها فى العام المالي الجديد، لاسيما بعدما أكد ممثل المحافظة أن تكلفتها تبلغ نحو 2 مليون و100 ألف.