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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالقادر رمضان:
تصوير- هاني رجب:
قال الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن قانون الخدمة المدنية الذي تطبقه الحكومة، حاليا، لا يسمح بتعيين الموظفين في الدولة إلا من خلال مسابقات، لاختيار أفضل العناصر.
جاء ذلك خلال كلمة الشيخ في الجلسة الأولى من مؤتمر الإصلاح الإداري في مصر، التي عقدت تحت عنوان "محور الإصلاح التشريعي".
وقال الشيخ "نحن خدام مدنيين للمواطن.. نحن خدام الشعب في مجموعة لأنه يسدد الضرائب ليحصل على الخدمات ومن حق المواطن أن نختار أكفء العناصر لتعيينهم في الحكومة".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس التنظيم والإدارة: لا تعيينات في الحكومة إلا بمسابقات لاختيار الأفضل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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