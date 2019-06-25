الكرملين: بوتين سيجتمع مع ولي العهد السعودي على هامش قمة العشرين

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (أ ش أ):
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف اليوم الثلاثاء بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيجتمع، خلال الأسبوع الجاري، مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، على هامش قمة مجموعة العشرين، في مدينة (أوساكا) اليابانية.
ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن المتحدث باسم الكرملين - ردا على سؤال حول ما إذا كانت محادثات بوتين مع ولي عهد المملكة مخطط لها - "نعم، يجري التحضير لها"، مؤكدا أن الاستعدادات مكثفة.
وفيما يتعلق بالأزمة السورية، أكد المتحدث الروسي التوصل لعدد من الاتفاقيات الهامة بشأن سوريا في اجتماع أمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف مع نظيريه الأمريكي والإسرائيلي.
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