تناوبوا الاعتداء عليها جنسيًا.. حبس 3 متهمين باغتصاب طفلة معاقة في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

جدد المستشار محمد الشرنوبي، رئيس محكمة بيلا الجزئية في كفر الشيخ، حبس 3 متهمين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم باغتصاب طفلة معاقة ذهنيًا.

وقرر نيابة بيلا، تحت إشراف المستشار ياسر الرفاعي، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، ضبط وإحضار متهمين آخرين هاربين لثبوت تورطهما في الواقعة، حددتهما تحريات المباحث وهما "ح.ح - 30 سنة"، و"م.ع - 23 سنة".

تفاصيل الواقعة بدأت في الظهور عندما تلقى اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد عمار، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد ورود بلاغ إلى قسم شرطة بيلا، من "ز.ا - 26 سنة"، وتقيم في بندر بيلا، تتهم "م.م - 17 سنة"، و"م.ن - 19 سنة"، و"ح.ح - 30 سنة"، و"م.ع - 23 سنة"، و"م.هـ"، باعتدائهم جنسيًا على ابنة شقيقها.

تحريات النقيب عمرو محمدين، معاون مباحث قسم شرطة بيلا في كفر الشيخ، كشفت عن تفاصيل جديدة في الواقعة المتهم فيها 5 أشخاص بالاعتداء جنسيًا على طفلة معاقة ذهنيًا لا يتعدى عمرها 14 عامًا، وذلك إنفاذًا لقرار النيابة العامة، في واقعة المحضر رقم 969 لسنة 2019 إداري قسم شرطة بيلا.

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تبين من تحريات معاون مباحث قسم شرطة بيلا، التي أجراها تحت إشراف اللواء محمد عمار، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، والعميد عبد الفتاح المنشاوي، رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، والعقيد توفيق جاد، رئيس فرع البحث الجنائي بالحامول، أن المجني عليها "د.ا"، 14 سنة، تعدى عليها المتهمين في مرات مختلفة.

وأفادت التحريات أن المتهم الأول "م.م"، 17 سنة، اصطحب المجني عليها رفقة أصدقاء له، بينهم المتهم الثاني "م.ن"، 19 سنة، داخل دراجة نارية "توكتوك"، وتوجهوا إلى أرض زراعية، وتناوبوا الاعتداء جنسيًا على الطفلة المعاقة ذهنيًا ثم تركوها.

وأوضحت التحريات أن أحد الأشخاص اصطحب الفتاة المجني عليها إلى منزل أسرتها، فتركته بعدما سيطرت عليها حالة من الخوف من افتضاح أمرها وخشية معرفة أهليتها بما حدث لها، وعقب هروبها من المنزل، تقابلت مع المتهم الثالث "ح.ح"، 30 سنة، وتظاهر بأنه سوف ينقذها واصطحبها إلى منزل المتهم الرابع "م.ع"، 23 سنة، وتناوبا الاعتداء عليها جنسيًا.

وتبين من التحريات أن المتهمين الثالث والرابع عقب الاعتداء على الفتاة داخل منزل المتهم الرابع، توجها بها إلى منزل المتهم الثالث وتناوبا الاعتداء عليها جنسيًا مستغلين خوفها من أهليتها وهروبها منهم، وإعاقتها الذهنية وعدم إدراكها للأمور وحداثة سنها لكونها قاصرًا بالإضافة إلى انعدام إرادتها.