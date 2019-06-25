ألماني معتقل في سوريا لدعم داعش يقاضي بلاده من أجل إعادته إلى موطنه

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين - (د ب أ):

تقدم ألماني معتقل في سوريا بتهمة دعم تنظيم داعش بدعوى قضائية ضد بلاده من أجل إعادته إلى موطنه.

وقال متحدث باسم المحكمة الإدارية في برلين اليوم الثلاثاء إن المحكمة تسلمت الدعوى، إلا أنه لم يتم تحديد موعد للمحاكمة بعد.

وجاء في بيان لفريق دفاع الألماني، الذي يضم المحامية سيدا باساي-ييلديز والمحامي علي أيدين من فرانكفورت، أن الحكومة الألمانية ملزمة دستوريا بإعادة الألماني فابيان جي. المعتقل في شمال سورية إلى موطنه، إلا أن الحكومة لا تتصرف حيال الأمر لدوافع سياسية. وأشار البيان إلى أن الألماني مهدد بعقوبة الإعدام بسبب الوضع السياسي في شمال سورية.

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وكانت باساي-يلديز تلقت رسائل تهديد تحوي إهانات عنصرية لها ولأسرتها عدة مرات مؤخرا. وكانت المحامية تمثل الضحايا خلال محاكمة تنظيم "إن إس يو" اليميني الإرهابي، كما كانت تدافع في محاكمات أخرى عن إسلاميين تصنفهم السلطات على أنهم خطيرون أمنيا.

وبحسب معلومات صحيفة "فيلت" الألمانية، سافر فابيان جي. مع شقيقه الأصغر في أكتوبر عام 2014 من مدينة كاسل الألمانية إلى سورية للانضمام لتنظيم داعش.

وقال متحدث باسم المحكمة إن المحكمة تلقت أيضا دعوى أخرى بالمطالبة بالإعادة إلى ألمانيا من مقاتل ألماني منتمي إلى داعش ومعتقل حاليا في العراق.