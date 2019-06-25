تظاهرات في الهند ضد زيارة وزير الخارجية الأمريكي

تظاهر المئات من داعمي الجماعات اليسارية في الهند اليوم الثلاثاء للاعتراض على زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو للهند ورفضهم للسياسات الأمريكية بمنطقة الشرق الأوسط. مايك بومبيو للهند ورفضهم للسياسات الأمريكية بمنطقة الشرق الأوسط. وذكرت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية أن المتظاهرين نظموا مسيرة بالعاصمة (نيودلهي)، حاملين لافتات مناهضة للسياسة الأمريكية في المنطقة، وسط تواجد لعناصر من قوات شرطة مكافحة الشغب.

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