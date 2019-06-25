العراق وألمانيا يبحثان تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط

بحث وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم مع نظيره الألماني هايكو ماس، اليوم الثلاثاء، الأوضاع في الشرق الأوسط وأهمية إطلاق مبادرات تنهي الصراع وتحقق الاستقرار في المنطقة.
وذكرت وزارة الخارجية العراقية -في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) - أن وزير الخارجية محمد علي الحكيم أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الألماني هايكو ماس وتناول كافة
وأوضح البيان أن الطرفين تبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا ومنها: الأزمات التي تتعرض لها منطقة الشرق الأوسط، وأهمية تقديم الحلول السياسية، وإطلاق مبادرات تستهدف إنهاء الصراع، وتحقيق الأمن، والاستقرار في هذه المنطقة الحساسة على مستوى العالم.
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