الكرملين: بوتين يجتمع مع ولي العهد السعودي على هامش قمة العشرين

أكد الكرملين اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيجتمع هذا الأسبوع مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان،

على هامش قمة مجموعة العشرين، في مدينة أوساكا اليابانية.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري

بيسكوف اليوم الثلاثاء ردا على سؤال حول ما إذا كانت محادثات بوتين مع ولي عهد المملكة مخطط لها: "نعم، يجري التحضير لها"، مؤكدا أن الاستعدادات مكثفة.