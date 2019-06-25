الاحتلال الإسرائيلي يهدم خيمة الاعتصام الرافضة لهدم المنازل في سلوان بالقدس

هدمت طواقم بلدية الاحتلال الإسرائيلي ، اليوم الثلاثاء ، خيمة الاعتصام والتضامن الرافضة لهدم المنازل في بلدة سلوان بمدينة القدس المحتلة ؛ بحجة إقامتها دون ترخيص.
وذكر مركز معلومات وادي حلوة - سلوان ، في بيان له اليوم ، أن طواقم بلدية الاحتلال برفقة القوات الخاصة والشرطة اقتحمت حي وادي (ياصول) وداهمت خيمة الاعتصام المقامة على أراضي الحي ثم شرعت بتفكيكها ومصادرتها.
ويعد حي سلوان أحد أقدم الأحياء في مدينة القدس المحتلة تحيط به المستوطنات من كل جانب ويمنع الاحتلال عمليات البناء فيه
ومن جانبه .. قال زياد الحموري مدير مركز القدس للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في القدس إن هدم المنازل المقدسية سياسة قديمة وليست
وأشار إلى أن أكثر من 5600 منزل ومنشأة هدمت في القدس منذ احتلال المدينة عام 1967.. مؤكدا أن هذه السياسة تهدف بشكل واضح إلى إفراغ المدينة وجعل سكانها أقلية مقارنة بالمستوطنين اليهود.
ولفت الحموري إلى أنه من الأرقام المقلقة في سياسة الهدم الإسرائيلية، وجود أكثر من 22 ألف أمر هدم للمنازل والمنشآت المقدسية مرفوعة في محاكم الاحتلال الإسرائيلية ويمكن أن تنفذ هذه الأوامر في أي وقت، مضيفاً "أن هذه المنازل والمنشآت ستهدم تدريجيا واحدة تلو الآخر كما يحصل الآن
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