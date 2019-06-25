روسيا: الطائرة الأمريكية المسيرة انتهكت المجال الجوي الإيراني

قال نيكولاي باتروشيف أمين مجلس الأمن الروسي، اليوم الثلاثاء، إن بلاده لديها معلومات عسكرية تشير إلى أن الطائرة الأمريكية المسيرة التيأسقطتها إيران الأسبوع الماضي كانت في المجال الجوي الإيراني.
وأضاف باتروشيف، وهو مساعد للرئيس
الروسي فلاديمير بوتين، للصحفيين في القدس المحتلة أن الأدلة التي ساقتها الولايات المتحدة وتشير إلى أن إيران تقف وراء الهجمات على سفن في خليج عمان ضعيفة وتفتقر للحرفية.
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