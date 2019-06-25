الحكومة الإثيوبية تعلن فشل محاولة الانقلاب العسكري

صرح رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، بفشل محاولة للانقلاب العسكري في ولاية أمهرة، وهي واحدة من تسع ولايات إقليمية في البلاد.
وقال أحمد في كلمة تلفزيونية، ظهر فيها مرتديا زيا عسكريا، إن رئيس أركان الجيش الإثيوبي أصيب في إطلاقللنار.
وأوضح السكرتير الصحفي لرئيس الوزراء، نيجوسو تيلاهون، في بيان على التلفزيون الحكومي: "نؤكد أن هناك محاولة انقلاب ضد قيادة دولة أمهرة الإقليمية لكنها لم تنجح".
وأعلن رئيس الوزراء، أبي أحمد، في
وأصدرت السفارة الأمريكية في أديس أبابا تحذيرا أمنيا، قائلة إنها: "على علم بإطلاق الأعيرة النارية في أديس أبابا، فضلا عن العنف في مدينة بحر دار، وحولها في منطقة أمهرة، تنصح السفارة الناس بالبقاء في أماكن آمنة".
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