ناتو يرحب بإعلان واشنطن استعدادها للتفاوض مع طهران

رحب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو يانس ستولتنبرج بإعلان الولايات المتحدة استعدادها للتفاوض مع إيران.

أعرب ستولتنبرج ـ حسبما أفاد راديو (مونت كارلو) الدولي ـ عن أمله في أن يتم التفاوض بين واشنطن وطهران قريبًا،

مؤكدًا ضرورة تأمين منطقة الخليج.كان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أكد في وقت سابق أن واشنطن مستعدة للتفاوض مع إيران من دون شروط مسبقة، قائلًا "أناواثق من أنه في اللحظة التي يكونون فيها مستعدين للتواصل معنا سنكون قادرين على بدء هذه المناقشات".وفرضت الولايات المتحدة - أمس - عقوبات جديدة على إيران استهدفت المرشد علي خامنئي وقادة في الحرس الثوري؛ عقب إسقاط الأخيرة طائرة أمريكية مسيرة فوق المياه الدولية الأسبوع الماضي.