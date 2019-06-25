زعيم كوريا الشمالية يتلقى "رسالة شخصية" من ترامب

قالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، إن زعيم البلاد كيم جونج أون تلقى رسالة شخصية من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.
وعبر، أون، بحسب الوكالة، عن ارتياحه من محتوى الرسالة بعد قراءتها، قائلاإن: "الرسالة ذات محتوى ممتاز".
وتبعا لوكالة الأنباء الكورية أكد زعيم كوريا الشمالية أنه "سيفكر في محتوى الرسالة الجاد"، وأعرب زعيم كوريا الديمقراطية عن تقديره
ووصلت المفاوضات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة إلى طريق مغلق بعد انهيار القمة الثنائية بين أون وترامب في هانوي في فبراير الماضي، إثر عدم توصل الطرفين لاتفاق بشأن تخفيف العقوبات، وما يمكن لكوريا الشمالية التخلي عنه في المقابل.
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