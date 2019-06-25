الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 9 فلسطينيين من الضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 9 مواطنين فلسطينيين من محافظات الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية فقد جرى اعتقال الشبان بحجة مشاركتهم في الأنشطة الشعبية ضد الاحتلال في مناطق مختلفة من الضفة، مشيرة إلى أن جيش الاحتلال حوّل المعتقلين للتحقيق.

يأتي ذلك متزامناً مع منع الاحتلال الإسرائيلي إدخال إمدادات الوقود إلى قطاع غزة بسبب إعادة إطلاق البالونات الحارقة باتجاه البلدات الإسرائيلية، بحسب تصريح لمتحدث باسم جيش الاحتلال.

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