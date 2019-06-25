إسرائيل توقف نقل الوقود إلى المحطة الوحيدة في غزة

أعلنت إسرائيل اليوم الثلاثاء وقف نقل الوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة حتى إشعار أخر.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه تقرر وقف نقل الوقود إلى محطة توليد الكهرباء في غزة عبر معبر كرم أبو سالم التجاري مع القطاع من اليوم وحتى إشعار آخر.

وذكر أن القرار جاء "في أعقاب إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة على إسرائيل بهدف إشعال الحرائق في منطقة غلاف غزة".

من جهته، حذر مدير العلاقات العامة في شركة توزيع الكهرباء في غزة محمد ثابت ، في تصريحات للصحفيين، من مخاطر توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع عن العمل بفعل القرار الإسرائيلي.

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وقال ثابت إن "قرار وقف توريد الوقود لمحطة الكهرباء سيؤثر بشكل كبير على جدول توزيع الكهرباء إذا تم إيقاف تشغيل المحطة، وسيؤثر بشكل مباشر على الحياة العامة ويزيد معاناة المواطنين".

وأوضح أن محطة توليد كهرباء تنتج حالياً نحو 70 ميجاوات ما يهدد حال توقفها بتفاقم العجز الحاصل أصلاً في احتياجات قطاع غزة والذي يصل إلى أكثر من 60 بالمئة.