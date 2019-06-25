كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا: الوضع بشأن إيران يتطور بشكل خطير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الثلاثاء، إن الوضع حول إيران يتطور باتجاه سيناريو خطير.

وأثارت إيران الكثير من القلق والتخوف في العالم، عقب إسقاطها، الأسبوع الماضي، طائرة مسيرة أميركية قرب مضيق هرمز، فيما كان العالم ينتظر "ردا أميركيا".

وكانت واشنطن قريبة من الرد، حيث أمر الرئيس دونالد ترامب بتنفيذ ضربة عسكرية ضد أهداف إيرانية، لكنه ألغاها في اللحظات الأخيرة، بحسب ما أعلن على تويتر.

وجاء إسقاط الطائرة المسيرة الأميركية بعد تصاعد التوتر بين الدولتين إثر هجمات استهدفت ناقلات نفط في منطقة الخليج، اتّهمت واشنطن طهران بتنفيذها، الأمر الذي تنفيه طهران.

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وارتفع منسوب التوتر بين واشنطن وطهران منذ انسحاب الولايات المتحدة في مايو 2018 من الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني الذي تم التوصل إليه في فيينا عام 2015، وإعادتها فرض عقوبات مشددة على إيران، لتحرم طهران من مكاسب اقتصادية انتظرت الحصول عليها من الاتفاق.

وترفض روسيا العقوبات الأميركية على إيران، وتقول إنها غير قانونية، متعهدة بالتصدي لها، وفق ما جاء على لسان المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، الاثنين.

من جهتها، تقول إميركا إنها "غير مهتمة بنزاع عسكري ضد إيران"، لكنها شددت على لسان مبعوثها الخاص لإيران براين هوك، على ضرورة مواصلة الضغط على طهران، من خلال العقوبات حتى تغير سلوكها الضار في المنطقة.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني أعلن استعداد بلاده لإجراء محادثات مع أميركا، لكن بشرط، وهو أن "تبدي واشنطن الاحترام"، مؤكدا أن بلاده لن تذهب إلى المحادثات بدافع الضغوط.