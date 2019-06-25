الان تتابع لافروف: الوضع حول إيران يتجه صوب سيناريو خطير والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 37 دقيقة - 12:53 م, 25 يونيو 2019 م التعليقات: 0 وفقا لتصريحات اليوم موسكو- الخليج 365: قالت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الثلاثاء إن الوضع حول إيران يتطور باتجاه سيناريو خطير.

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