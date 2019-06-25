الاحتلال يمنع إدخال الوقود إلى غزة ردا على البالونات الحارقة

جدة - عمرو شويل غزة - الخليج 365:

منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إدخال إمدادات الوقود إلى قطاع غزة، اليوم، بسبب إعادة إطلاق البالونات الحارقة باتجاه البلدات المحتلة من قبل اليهود.

وقالت وحدة وزارة دفاع الاحتلال، المشرفة على المعابر “كوغات” إن هذا الإجراء ياتي بعد إطلاق متعمد للبالونات الحارقة من غزة باتجاه “إسرائيل” مما يتسبب باندلاع الحرائق على الحدود.

وأضافت الوحدة، في بيان، مشيرة إلى أن عمليات نقل الوقود عبر معبر كرم أبو سالم توقفت صباح الثلاثاء وستبقى مغلقة “حتى إشعار آخر”.

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ويطلق الفلسطينيون بالونات حارقة أو طائرات ورقية مزودة بمواد حارقة، تسببت باحتراق الأراضي الزراعية الإسرائيلية القريبة.

واستأنف الاحتلال في أكتوبر 2018 إدخال كميات من الوقود الصناعي إلى قطاع غزة، كجزء من اتفاق الهدنة بين الاحتلال وحركة حماس، وجاءت هذه الخطوة في إطار جهود الأمم المتحدة لتخفيف معاناة سكان القطاع وخفض التوتر بين الدولة العبرية وغزة.

ووفقا للأمم المتحدة، يحصل السكان في غزة على طاقة كهربائية تكفي لحوالي 12 ساعة يوميا، مقارنة مع 6 ساعات فقط قبل الاتفاق.

وتفرض السلطة المحتلة، التي خاضت مع حماس ثلاثة حروب، منذ عام 2008، حصارا مشددا مستمرا منذ نحو عقد على قطاع غزة الفقير، لكن منتقدي “إسرائيل” يرون في الحصار عقابا جماعيا لمليوني شخص يعيشون في غزة.