كيف أحبطت الداخلية «خطة الأمل» الإرهابية لإفساد احتفالات 30 يونيو؟

مصراوي
قالت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، إنها أحبطت مخططًا لقيادات الجماعة الإرهابية تحت مسمى "خطة الأمل" لاستهداف الدولة ومؤسساتها بالتزامن مع الاحتفال بثورة 30 يونيو.
وأعلنت الوزارة في بيان لها أن المخطط يقوده 19 كيانًا اقتصاديًا وحددوا له مبلغا قيمته 250 مليون جنيه للتنفيذ، ويدعو له الإعلاميان الهاربان "معتز مطر"، و"محمد ناصر" والمحكوم عليه "أيمن نور".
وعن تفاصيل المخطط الذي رصده قطاع الأمن الوطني، قالت الوزارة إن قيادات الإخوان الإرهابية الهاربة بالخارج أعدت الخطة بالتنسيق مع القيادات الإثارية الموالية لها ممن...
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