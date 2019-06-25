صادق النابلسي: أميركا وإسرائيل تعززان نمو الجماعات المتطرفة

أكد الشيخ ​صادق النابلسي​ أن "​أميركا​ وضعت ونشرت استراتيجية التخريب لتهيمن على هذا ​العالم​ وليصبح على نشأة أخرى تتحكم هي بمفاصله ومقدراته بنحو كامل".

وفي كلمة له خلال ندوة أقامتها الحركة التصحيحية اللبنانية في ​عاليه​ رأى النابلسي أن "أميركا و​إسرائيل​ تعززان نمو الجماعات المتطرفة في المنطقة ، وهما دعما وموّلا الفتنة وأعمال القتل بشكل يُعطي صورة أن ​الإسلام​ هو مَنْ يدعو إلى ذلك لتشويه وإبعاد الناس عنه".