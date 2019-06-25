صادق النابلسي: أميركا وإسرائيل تعززان نمو الجماعات المتطرفة

أكد الشيخ صادق النابلسي أن "أميركا وضعت ونشرت استراتيجية التخريب لتهيمن على هذا العالم وليصبح على نشأة أخرى تتحكم هي بمفاصله ومقدراته بنحو كامل".
وفي كلمة له خلال ندوة أقامتها الحركة التصحيحية اللبنانية في عاليه رأى النابلسي أن "أميركا وإسرائيل تعززان نمو الجماعات المتطرفة في المنطقة ، وهما دعما وموّلا الفتنة وأعمال القتل بشكل يُعطي صورة أن الإسلام هو مَنْ يدعو إلى ذلك لتشويه وإبعاد الناس عنه".
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