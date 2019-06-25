الترشيشي: بتحويل إيدال 25 مليار ليرة من المالية سيدفع 70 بالمئة من مستحقات المزارعين عن الـ2017

اعلن رئيس تجمع مزارعي وفلاحي البقاع ابراهيم الترشيشي الى "المصدرين الزراعيين والمزارعين قرار المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات "ايدال" الذي قضى بتحويل 25 مليار ليرة لبنانية من وزارة المالية، الامر الذي سيؤدي الى دفع 70 بالمئة من مستحقات المزارعين عن العام 2017، وبذلك يكون قد وصل الى المزارعين والمصدرين ما نسبته 90 بالمئة من مستحقاتهم المالية عن العام 2017".
وفي بيان له، توجه الترشيشي بالشكر الى كل من "رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري ووزير المالية علي حسن خليل والمدير العام لمؤسسة ايدال نبيل عيتاني على جهودهم التي أدت الى دفع مستحقات المزارعين".
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