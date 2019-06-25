وهاب: مهما طال الزمن ستعود كل الأراضي السورية إلى حضن الدولة والجيش

شدد رئيس حزب "التوحيد العربي" ​وئام وهاب​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي على أنه "مهما طال الزمن ستعود كل ​الأراضي السورية​ إلى حضن ​الدولة​ و​الجيش​ وعلى العرب جميعاً أن يدركوا بأن مواجهة المد التركي الإخواني في الوطن العربي لا تنجح إذا لم يكن على رأسها ​سوريا​ والرئيس السوري ​بشار الأسد​".

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