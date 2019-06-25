اسماعيل سكرية: خلفية الحماس لتشريع الحشيشة تحكمها الحسابات التجارية

اعتبر النائب السابق اسماعيل سكرية ان "استخدام مادة الحشيشة لاهداف طبية كلمة حق يراد بها باطل"، متسائلا:"اين هو المختبر المركزي الذي يستخرج المواد الدوائية منها وبالمعايير العلمية المطلوبة؟".
وفي تصريح له رأى سكرية أن "خلفية الحماس لتشريع الحشيش تحكمها الحسابات التجارية الخالية من المشاعر الانسانية على حساب صحة وكرامة شباب تهدر آماله يوما بعد يوم بسياسات لا تجيد الا الفساد والافساد وجني الارباح".
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