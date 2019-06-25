أكد نائب رئيس ​البرلمان الأوروبي​ فابيو ماسيمو كاستالدو في حديث صحفي، ان "الحكومة الإيطالية عازمة على الوقوف الى جانب ​لبنان​ وتحقيق مطالبه المحقة لتحرير كامل أراضيه وتحقيق السيادة الكاملة ودعم المشاريع الإنمائية، لأن الأمن والاستقرار في لبنان يساهم في تحقيق السلام والاستقرار في منطقة تعصف بها النازعات".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كاستالدو: الحكومة الإيطالية عازمة على الوقوف الى جانب لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.