الرئيس عون عرض مع سفير إيطاليا الإجراءات المتابعة لمؤتمر روما 2

عرض رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، مع سفير ايطاليا في لبنان ​ماسيمو ماروتي​ الإجراءات المتابعة ل​مؤتمر روما​ 2 وتسلم نسخة عن الخريطة بالاعماق البحرية للشاطىء اللبناني من ​بيروت​ الى ​طبرجا​ التي اعدت بالتعاون بين سلاح البحرية في الجيشين اللبناني والايطالي.

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