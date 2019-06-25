جمالي من أمام المجلس الدستوري: التحقيق بيد المجلس وبانتظار الحكم بأسرع وقت

لفتت عضو كتلة "المستقبل" النائب ​ديما جمالي​ في تصريح لها من امام ​المجلس الدستوري​ بعد تقديم إفادتها بشأن الطعن الذي قدمه ​يحيى مولود​ بنتيجةانتخابات ​طرابلس​ الفرعية إلى أن "المجلس السجتوري اسمتع لنا وفقا للاصول وكان التحقيق جيد وعميق وأجبنا على كل الاسئلة بكل جدية وانا جدا مرتاحة ونأمل خيرا"، مشيرةً إلى أن "التحقيق بيد المجلس وبانتظار الحكم بأسرع وقت".

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