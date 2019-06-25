جارفيس: لبنان أمام خيارين اما الاصلاح الحقيقي أو الانزلاق

التقت النائبة بولا يعقوبيان، في مكتبها في الاشرفية رئيس بعثة صندوق النقد الدولي الى لبنان كريس جارفيس، ومسؤولة مكتب الصندوق نجلا نخلة، وجرى التداول بالأوضاع الاقتصادية والنقدية وبالسيناريوهات التي قد يكون لبنان على موعد معها في حال عدم نجاحه بتحقيق الاصلاحات الحقيقية المنتظرة منه وضبط العجز بالنسب المطلوبة دوليا.
ورأى جارفيس خلال اللقاء أن "لبنان أمام خيارين اما الاصلاح الحقيقي أو الانزلاق الى مخاطر كبيرة".
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