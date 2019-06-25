جارفيس: لبنان أمام خيارين اما الاصلاح الحقيقي أو الانزلاق

التقت النائبة ​بولا يعقوبيان​، في مكتبها في الاشرفية رئيس بعثة ​صندوق النقد الدولي​ الى ​لبنان​ ​كريس جارفيس​، ومسؤولة مكتب الصندوق نجلا نخلة، وجرى التداول بالأوضاع الاقتصادية والنقدية وبالسيناريوهات التي قد يكون لبنان على موعد معها في حال عدم نجاحه بتحقيق الاصلاحات الحقيقية المنتظرة منه وضبط ​العجز​ بالنسب المطلوبة دوليا.

ورأى جارفيس خلال اللقاء أن "لبنان أمام خيارين اما الاصلاح الحقيقي أو الانزلاق الى مخاطر كبيرة".