خضر: المستوى الامني الذي نعيشه اليوم في المحافظة هو الوضع الطبيعي

أعربت سفيرة كندا في ​لبنان​ ايمانوييل لامورو خلال لقائها ​محافظ​ ​بعلبك​ الهرمل ​بشير خضر​ عن فرحتها لتمكنها من زيارة ​مدينة بعلبك​ بعدما تمت ازالة الحظر عن الرعايا الكنديين.

من جهته، أبدى خضر عن "سعادته لتمكن القائم الديبلوماسي في ​السفارة الكندية​ بزيارة مدينة بعلبك من دون اية مشاكل بعدما تم رفع الحظر عن زيارة المدينة، على امل ان يزور المغتربين اللبنانيين الكنديين مدينة بعلبك وكذلك السياح بعدما تم رفع الحظر عن زبارة الرعايا لهذه المنطقة الغنية ب​السياحة​"، مشيراً إلى أنه "لا بد من التوجه بالشكر لجميع ​الاجهزة الامنية​ الذين عملوا كثيراً كي نصل لهذا المستوى من الامن وهذا هو الانماء الذي نسعى اليه وهو السياحة ، كما كنا نقول سابقاً لا امن من دون انماء وبالعكس والحمدالله الامور من حسن الى احسن واليوم هناك عدد كبير جداً من قبل السفارات الغربية اعادت تصنيف محافظة ​بعلبك الهرمل​ منها البريطانية الكندية الايطالية اليابانية الرومانية، معظم السفارات نرى انها غيرت تصنيفها لمحافظة بعلبك الهرمل ومبروك لاهالي بعلبك الهرمل عودة السياحة الى سابق عهدها ولكن تبقى العبرة بالاستمرار بالمستوى الامني الذي نعيشه وهنا اتوجه بالقول بكل تجرد ان مستوى الامني في بعلبك كحال اي منطقة اخرى في لبنان لا بل افضل من الكثير من المناطق لذا علينا التوقف عن جلد انفسنا في بعض الاحيان عند وقوع اي حادثة لان مستوى الحوادث الامنية اقل بكثير من اي مناطق اخرى".

وأكد أن "الخطة الامنية مفعلة وقد سميناها اجراءات امنية مشددة اعتبرنا ان المستوى الامني الذي نعيشه اليوم في المحافظة هو الوضع الطبيعي والتفلت الذي حصل من سنوات هو الشواذ والاستثناء بينما ما نعيشه اليوم هو الجو الاكثر من طبيعي ان يوجد الامن وفي حال وقوع اي حادثة نلحظ المعالجة المباشرة وتوقيف الفاعلين بينما سابقاً لم نجد ​توقيفات​ لمفتعلي المشاكل وهذه الايام انتهت لغير رجعة ان شاء الله".