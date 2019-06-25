علقت السلطات الاوكرانية مشاركتها في أعمال مجلس أوروبا، بعد عودة روسيا إلى صفوفه.
وكانتصوّتت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا ، على السماح بعودة ممثلي روسيا الى صفوفها بعد خمس سنوات على ضم موسكو لشبه جزيرة القرم.
وبالرغم من المعارضة القوية لأوكرانيا، وافق 118 برلمانيا من الدول الأعضاء في مجلس أوروبا على السماح لروسيا بأن تتقدم بوفد ابتداءً من الثلاثاء، ما يمهد الطريق لها للمشاركة الأربعاء في انتخاب أمين عام جديد لهذه الهيئة الحقوقية الأوروبية. فيما رفض هذه الخطوة 62 عضوا في الجمعية البرلمانية للمجلس الذي يتخذ من ستراسبورغ مقرا له، في حين امتنع 10 عن التصويت.
كانت هذه تفاصيل خبر سلطات أوكرانيا تعلّق مشاركتها في مجلس أوروبا بعد عودة روسيا إليه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.