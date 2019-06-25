سلطات أوكرانيا تعلّق مشاركتها في مجلس أوروبا بعد عودة روسيا إليه

علقت السلطات الاوكرانية مشاركتها في أعمال ​مجلس أوروبا​، بعد عودة ​روسيا​ إلى صفوفه.

وكانتصوّتت ​الجمعية البرلمانية​ لمجلس أوروبا​ ، على السماح بعودة ممثلي ​روسيا​ الى صفوفها بعد خمس سنوات على ضم ​موسكو​ لشبه جزيرة ​القرم​.

وبالرغم من المعارضة القوية ل​أوكرانيا​، وافق 118 برلمانيا من الدول الأعضاء في مجلس أوروبا على السماح لروسيا بأن تتقدم بوفد ابتداءً من الثلاثاء، ما يمهد الطريق لها للمشاركة الأربعاء في انتخاب أمين عام جديد لهذه الهيئة الحقوقية الأوروبية. فيما رفض هذه الخطوة 62 عضوا في الجمعية البرلمانية للمجلس الذي يتخذ من ​ستراسبورغ​ مقرا له، في حين امتنع 10 عن التصويت.