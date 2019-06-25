لافروف: موسكو تعارض بشكل قاطع اتهام إيران بالهجوم على ناقلتي النفط بدون أي دليل

أكد وزير الخارجية الروسي ​سيرغي لافروف​ أن "​موسكو​ تعارض بشكل قاطع اتهام ​إيران​ بالهجوم على ناقلتي ​النفط​ في خليج عمان بدون أي دليل وهناك حاجة إلى تحقيق شامل"، مشيراً إلى أن "الازمة بين ايران ودول الخليج لا يمكن حلها إلا بالحوار"، لافتاً إلى أن "العقوبات الأميركية ضد قادة إيران تشير إلى أن الاوضاع تسير نحو سيناريو سيء".

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