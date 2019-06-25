واس: السعودية تسمي رسميا وفدها المشارك في ورشة البحرين

أعلنت المملكة العربية ​السعودية​ اليوم رسميا عن أسماء المشاركين في وفدها إلى "مؤتمر ​البحرين​". ووفق وكالة الأنباء السعودية، فإن وزير المال السعودي محمد بن عبد الله الجدعان، وزير الدولة محمد آل الشيخ، و​محافظ​ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، سيشكلون الوفد السعودي إلى ورشة عمل "السلام من أجل الازدهار" التي تنظمها مملكة البحرين بالشراكة مع ​الولايات المتحدة​ الأميركية يومي 25 و 26 حزيران.

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