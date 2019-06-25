ارتفاع أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في 6 أعوام بسبب التوترات بالمنطقة

ارتفعت ​أسعار الذهب​ أكثر من واحد بالمئة يوم الثلاثاء قبل أن تفقد جزءا من مكاسبها، ولكنها تظل قرب أعلى مستوى في ستة أعوام مع نزول ال​دولار​ لأقل مستوى في عدة أشهر بينما يدفع تصاعد التوتر بين ​الولايات المتحدة​ و​إيران​ المستثمرين لشراء الذهب الذي يُعتبر ملاذا آمنا.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1424.25 دولار للأوقية (الأونصة)، وفي وقت سابق من الجلسة، لامس المعدن الأصفر 1438.63 دولار وهو أعلى مستوى منذ 14 أيار 2013.

وقفز الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.7 بالمئة إلى 1427.50 دولار.