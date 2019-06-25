باتروشيف: الطائرة الأميركية المسيرة التي أسقطتها إيران كانت في المجال الجوي الإيراني

اعلن أمين مجلس الأمن الروسي نيكولا باتروشيف ان الطائرة الأميركية المسيرة التي أسقطتها إيران كانت في المجال الجوي الإيراني. واشار باتروشيف في مؤتمر صحفي، الى ان أي محاولات لإظهار إيران على أنها تهديد للأمن الدولي غير مقبولة. وذكر ان المعلومات المقدمة عن الهجمات على الناقلات تفتقر للحرفية، والضربات الجوية الإسرائيلية على سوريا غير مرغوب فيها.

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