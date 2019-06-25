فارس: الحرس الثوري يعثر على اجزاء اخرى من حطام الطائرة الاميركية

اكد مصدر مطلع في ​الحرس الثوري​ العثور على اجزاء اخرى من حطام ال​طائرة​ الاميركية المسيرة التي اسقطها الدفاع الجوي للقوة الجوفضائية التابعة للحرس.

واكد المصدر في تصريح لوكالة انباء "فارس" العثور على اجزاء اخرى من حطام الطائرة الاميركية المسيرة في سواحل جزيرة قشم جنوب ايران، واوضح ان اجزاء اخرى من حطام الطائرة المسيرة قد تم انتشالها من مياه الخليج من قبل قوات التعبئة البحرية".

واضاف ان هذه القطع من حطام الطائرة هي الان تحت تصرف القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري.

يذكر ان طائرة تجسس اميركية مسيرة من طراز غلوبال هاوك "MQ-4C" قد تم اسقاطها فجر الخميس الماضي بواسطة ​منظومة​ الدفاع الجوي الصاروخي "3 خرداد" للدفاع الجوي للقوة الجوفضائية للحرس الثوري، اثر اختراقها المجال الجوي الايراني.

وتم يوم الجمعة بحضور قائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري الايراني العميد ​امير علي حاجي زادة​ عرض اجزاء من حطام الطائرة الاميركية المسيرة.