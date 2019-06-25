وزير روسي: تركيا تظهر موقفا متينا ولا تهاون فيه بخصوص "S-400"

لفت وزير ​الصناعة​ والتجارة الروسي دنيس مانتوروف إلى ان "​تركيا​ تظهر موقفا متينا ولا تهاون فيه بخصوص شراء ​منظومة​ "S-400" الصاروخية، وإن تسليمها سيبدأ خلال فترة قصيرة"، مؤكداً أن "التعاون في المجالي العسكري- الفني بين تركيا و​روسيا​ يتحرك باتجاه إيجابي".

وأوضح مانتوروف أن "العديد من الدول أبدت اهتمامها بمنظومة " S-400"، مبينًا أنه "قبل فترة قصيرة بدأت ​الصين​ باستلام المنظومة التي اشترتها"، لافتاً إلى أن "كافة القرارات المتعلقة بتسليم المنظومة اُتخذت"، مضيفًا: "سيبدأ خلال فترة قصيرة تسليم أولها لتركيا".