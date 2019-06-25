وزير روسي: تركيا تظهر موقفا متينا ولا تهاون فيه بخصوص "S-400"

لفت وزير الصناعة والتجارة الروسي دنيس مانتوروف إلى ان "تركيا تظهر موقفا متينا ولا تهاون فيه بخصوص شراء منظومة "S-400" الصاروخية، وإن تسليمها سيبدأ خلال فترة قصيرة"، مؤكداً أن "التعاون في المجالي العسكري- الفني بين تركيا وروسيا يتحرك باتجاه إيجابي".
وأوضح مانتوروف أن "العديد من الدول أبدت اهتمامها بمنظومة " S-400"، مبينًا أنه "قبل فترة قصيرة بدأت الصين باستلام المنظومة التي اشترتها"، لافتاً إلى أن "كافة القرارات المتعلقة بتسليم المنظومة اُتخذت"، مضيفًا: "سيبدأ خلال فترة قصيرة تسليم أولها لتركيا".
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