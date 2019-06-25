شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد زين يطالب بالرقابة على الأسواق بعد زيادة الأجور والمعاشات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وتساءل "زين الدين"، فى طلب إحاطة قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، عن الإجراءات التنفيذية التى اتخذتها الحكومة للرقابة على الأسعار والأسواق، مؤكدا ضرورة التدخل العاجل، لمنع التجار وغيرهم من الاتجاه إلى رفع أسعار السلع والمنتجات، بحجة زيادة المرتبات والأجور والمعاشات.

كان مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، قد وافق بشكل نهائى، على تقرير لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على التقرير التكميلى، على ما ورد فى كتاب مجلس الدولة، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة، ليتم التطبيق من الأول من يوليو المقبل، إضافة إلى ما جاء فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2019 - 2020 من زيادات فى الأجور والمرتبات والمعاشات.