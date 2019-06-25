سيدة تستغل مجموعة من الشقق في الدعارة.. والساكنة تطالب بالتدخل

وجه سكان العمارات الكائنة بزنقة بركان وبنكيران وأحفير بطنجة، شكايات متعددة إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، للتدخل من أجل وضع حد لنشاط سيدة تستغل مجموعة من الشقق في الدعارة والليالي الحمراء الصاخبة التي تمتد من المساء إلى غاية الفجر.

وبحسب نص الشكاية التي توصل بها “اليوم 24” فإن الساكنة منذ ما يناهز 3 سنوات، وهي تعاني من انبعاث الأصوات التي يصعب تحملها مرفوقة بالكلام النابي، زيادة على قنينات الخمر التي تتهاوى على شرفات الشقق واستعمال المخدرات بشتى أنواعها، وهو الأمر الذي يهدد سلامة العائلات القاطنة في المنطقة.

وأضافت الشكاية ذاتها، أن السكوت على هذه الأفعال الضارة بحقوق الساكنة في الشعور بالراحة والطمأنينة، هو دعم معنوي لهذه السيدة، وسيساعد على تكاثر هذه الآفة في الأحياء المتضررة.

وطالبت الشكاية نفسها، بالتدخل العاجل من وكيل الملك قصد إعطاء أوامره للضابطة القضائية، لإحضار المشتكى بهم وترتيب الآثار القانوني ضدهم.

وسبق لمهاجرين مغربيين يقيمان في الخارج أن تقدما بشكاية إلى النيابة العامة سنة 2016.