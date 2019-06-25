مصر 2019 .. اسم أداما تراوري يتصدر أول غرائب “الكان”

شهدت مباراة منتخب مالي أمام نظيره الموريتاني، أمس الاثنين، في إطار الجولة الأولى من المجموعة الخامسة لكأس أمم إفريقيا، مصر 2019، حدثا غريبا، كان بطله اسم أداما تراوري.

وتمثلت غرابته في الشوط الثاني من المباراة، إذ سجل اللاعب أداما تراوري ثالث أهداف مالي في الدقيقة 55، قبل أن يترك مكانه لزميله صاحب الاسم نفسه أداما تراوري، مع حلول الدقيقة 61، ليتمكن هذا الأخير من احراز الهدف الرابع لمنتخب بلاده 12 دقيقة بعد دخوله المواجهة.

ويلعب أداما تراوري الموقع على الهدف الثالث، في خط الوسط بفريق سيركل بروج البلجيكي، ويبلغ من العمر 23 عاما، أما الثاني صاحب 24 ربيعا، يجاور نادي ميتز الفرنسي، في مركز الهجوم.