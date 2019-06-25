أعلن المغرب، اليوم الثلاثاء، تفكيك خلية إرهابية تتكون من أربعة متشددين موالين لـ”داعش” ينشطون بمنطقة الحوز ضواحي مراكش. وأفاد بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، أن هذه العملية مكنت من رصد ضيعة بجماعة أوريكا في ملكية عائلة أحد أعضاء هذه الخلية، والتي تم فيها حجز بقايا مواد كيميائية وسوائل مشبوهة ومعدات تم استعمالها لتحضير مواد متفجرة، والتي سيتم إخضاعها للخبرة من طرف المصالح المختصة.

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. المغرب يُفكك خلية “داعشية” ويحجز بقايا مواد كيماوية تُستعمل في المتفجرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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