طقس الثلاثاء.. حار بالجنوب ومعتدل بباقي مناطق المملكة

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة اليوم الثلاثاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا بالسهول الداخلية والسايس والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي وجنوب البلاد.

ستهب الرياح معتدلة القوة وشمالية بالأقاليم الجنوبية، بينما ستكون ضعيفة القوة حيث ستهب من الجنوب بالجنوب الشرقي للبلاد ومن الشمال بباقي الأرجاء.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 12 و17 درجة بالمرتفعات، وما بين 24 و29 درجو بالجنوب-الشرقي وبأقصى جنوب البلاد، وما بين 18 و23 درجة بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 23 و28 درجة بالمرتفعات وبالقرب من السواحل، وما بين 29 و34 درجة بالسهول الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي ووسط البلاد والساحل المتوسطي والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية، وما بين 35 و42 درجة بالمنطقة الشرقية والجنوب-الشرقي والسهول المتواجدة غرب الأطلس وداخل الأقاليم الجنوبية وجنوب البلاد.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وهادئا إلى قليل الهيجان ما بين طرفاية والعيون، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين الداخلة والكويرة وقليل الهيجان بباقي السواحل.