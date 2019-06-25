نبض_الشبكة: السخرية من تطبيع الأنظمة أمام مقاومة التطبيع

القدس - بواسطة محمد عز العرب - انتشرت صورة اليوم الثلاثاء، على مواقع التواصل الاجتماعي، تُظهر إسرائيليا، يُرجح أنه صحافي، يحمل جواز سفره بطريقة استفزازية من أمام "الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني"، الأمر الذي استفز مشاعر الكثيرين من مستخدمي هذه المواقع.

ويُرجح أن الشخص الذي يظهر في الصورة التي لم تتأكد صحتها، هو صحافي إسرائيلي يُشارك في "ورشة المنامة"، أي المؤتمر الذي تستضيفه البحرين، اليوم الثلاثاء، في إطار "صفقة القرن" التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.

وعبر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم واستيائهم من صورة "السيلفي" التي التقطها الصحافي الإسرائيلي، بهدف الاستفزاز أو الاستهزاء بالثوابت الوطنية العربية الرافضة للتطبيع مع إسرائيل.

واعتبر البعض أن التطبيع العربي مع إسرائيل لا يعبر إلا عن مواقف الأنظمة العربية لكن الشعوب لا تزال تُساند القضية الفلسطينية.

وقال محمد القاضي: "صحافي صهيوني متصور في البحرين أمام جمعيه مناهضه التطبيع، أقول له الحكومات متخاذله أما الشعوب ستبقى حرة وستثور عليكم يوما ما".

وعبر أحمد بيقاوي عن حزنه من الصورة قائلا: "هاي الصورة فعلا مستفزة ومؤسفة".

فيما اعتبر رازي نابلسي، أن الصورة لا تُعتبر سوى عن تطبيع تحت مظلة الأنظمة العربية: " الصورتين بستفزّوا كُل اشي فينا: الأولى فيهن صحافي إسرائيليّ متصوّر مع جواز السفر ع باب مكتب المقاطعة؛ والثانية صحافي ثاني إسرائيليّ كاتب "بيرة لبنانيّة في البحرين. شرق أوسط جديد". الصورتين، قدّيه مستفزّات، إلّا إنّه بصراحة، لمّا شفتهن ابتسمت بسبب إشي واحد بس: رح تضلكم خايفين ورح يضل وجودكم بالشرق الأوسط، حلم تحلموا فيه. آه، أنا صريح رغم إنه غريب، بكُل وحدة من الصور في ناس مش مصدقة حالها إنها واصلة لهون، بس بنفس الوقت ولا بحياتكم، رح تشربوا بيرة لبنانيّة بالبحرين دون هاي الأنظمة السافلة اللي جابتكم وحامينكم.

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يمكن ابتسمت، بس لأنّه شفت نفسياتكم اللي مش مصدقة حالها وين هي، ومعكم حق. لأنه ولا مرّة، رح تقدروا تشربوا بيرة براحة بهذا الشرق الأوسط إلّا بحماية هاي الأنظمة السافلة. مستعمرين غرباء، رح تضلكم مستعمرين غرباء. أنا بعرفكم، بعرف شعوركم بالنقص كلّه ولمّا شفته بهذا الوضوح قلت بعقلي: الأنظمة اللي حاميتكم مش رح تضل إلى ما لا نهاية...".

وقالت إحسان الفقيه: "قام صهيوني بالتقاط صورة مستفزة بشماتة وتحدٍّ أمام الجمعية البحرينية لمقاومة #التطبيع في #البحرين .. في رسالة واضحة أن توجهات الحكومات أقوى من صوت ورغبات الشعوب العربية.. ومع هذا سنبقى نكررها..".

وأكدت أحلام رحومة موقفه من المؤتمر قائلة: "#يسقط_مؤتمر_البحرين في خطوة استخفاف و استهزاء يقف صحفي صهيوني حاملا جواز سفره الإسرائيلي أمام الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني بعد أن سمحت له السلطات البحرينية بدخول أراضيها لتغطية ورشة المنامة التطبيعية".

وذكر رائد علي: "صحفي إسرائيلي وصورة تذكارية له من أمام الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع .. وكما تسخرُ الدولة من مواطنيها، يسخرُ ضيوفُ الدولة من الدولة التي تستقبله".