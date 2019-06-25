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وفاة شاب من جنين دهسا على مفرق برطعة

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القدس - بواسطة محمد عز العرب - توفي صباح اليوم، الثلاثاء، الشاب إسماعيل سعيد يوسف براري من بلدة زبدة قضاء جنين، متأثرا بجروحه الخطيرة إثر تعرضه لحادث دهس على شارع 65 (وادي عارة) عند مدخل برطعة.

وكان الشاب قد أحيل إلى أحد المشافي لتلقي العلاج وهو يعاني من جروح وصفت بالحرجة، وقد حاول الطاقم الطبي إنقاذ حياته غير أن كافة المحاولات باءت بالفشل وأعلن عن وفاته متأثرا بجروحه الخطيرة.

وكان الفقيد قد تعرض لحادث الدهس قبل يومين، حيث أحيل بواسطة مروحية طبية إلى المستشفى وهو بحالة خطيرة بيد إقرار وفاته صباح اليوم.

هذا، وقد وقع النبأ المأساوي كالصاعقة على عائلته وكل من عرفه، سيما وأنه مكث في البلاد بهدف العمل وتوفير لقمة العيش.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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