بن غفير يعلن تفكيك الشراكة مع "اتحاد أحزاب اليمن"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت حزب "عوتسماه يهوديت (قوة يهودية)"، صباح اليوم الثلاثاء، انتهاء الشراكة مع "البيت اليهودي" في إطار "اتحاد أحزاب اليمين"، والذي يمثله فيه إيتمار بن غفير.

وجاء أن الشراكة التي جمعت كلا من "البيت اليهودي" و"الاتحاد القومي" و"عوتسما يهوديت" في إطار "تحالف أحزاب اليمين" قد وصلت، يوم أمس، إلى نهايتها، بعد أن أعلن "عوتسما يهوديت" عن "تفكيك الرزمة" والاستعداد للتنافس في الانتخابات القريبة في إطار بديل.

وكتب حزب "عوتسما يهوديت" إلى رئيس "اتحاد أحزاب اليمين"، ووزير التربية، رافي بيرتس" أن "سلوك جهات في البيت اليهودي كان معيبا ونكرانا للجميل".

ورغم أن بيان "عوتسما يهوديت" للإعلام يشير صراحة إلى وقف الشراكة مع "البيت اليهودي"، إلا أن الرسالة كانت أكثر تحفظا، حيث كتبوا أنه "في هذه الظروف لا نستطيع أن نظل كمنصة قفز للبيت اليهودي، بينما نعمل من أجل ضم آخرين لتعزيز قوة اليمين في الانتخابات القريبة".

ويربط حزب "عوتسما يهودي" القرار برفض بيرتس وبتسالئيل سموتريتس الاستقالة من منصبيهما كعضوي كنيست، بعد تعيينهما وزيرين، من أجل إتاحة المجال لدخول ممثل "عوتسما يهوديت" في القائمة، إيتمار بن غفير، إلى الكنيست.