استنكار اعتقال طالب متقدم لامتحانات الثانوية العامة بالنبي صالح

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، في بيان، استنكارها لقيام قوات الاحتلال باعتقال الطالب الثانوي، مهند حمزة التميمي، من قريته النبي صالح في محافظة رام الله والبيرة، فجر اليوم.
وقالت الوزارة إن التميمي يتقدم حاليا لامتحانات الثانوية العامة "الإنجاز"، مؤكدة أن اعتقال الاحتلال له، يُعد انتهاكا بحق مسيرته التعليمية.
وأشارت الوزارة إلى أن تواصل انتهاك الاحتلال لحق المسيرة التعليمية والأسرة التربوية يأتي نتيجة الصمت الدولي المطبق تجاه هذه الممارسات، مشددةً على أن الاحتلال بذلك يضرب بعرض الحائط كافة المواثيق والأعراف الدولية التي تُجرّم انتهاك حق الطلبة في التعليم في ظل بيئة آمنة ومستقرة.
وجددت الوزارة دعوتها لكافة المؤسسات الإنسانية والحقوقية والإعلامية المحلية والدولية؛ لتحمل مسؤولياتها تجاه هذه الانتهاكات والعمل على لجمها.
وكان الاحتلال قد اعتقل التميمي أيضا العام الماضي، وحكم عليه بالسجن لمدة ثمانية أشهر بينما كان لم يتجاوز سن السادسة عشرة بعد.
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