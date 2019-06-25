3 رواد فضاء يعودون من المحطة الفضائية الدولية بسلام

القدس - بواسطة محمد عز العرب - وصلت كبسولة فضائية تقل ثلاثة رواد فضاء، اليوم الثلاثاء، إلى الأرض بسلام، بعد أن أمضى ركابها ما يزد عن ستة أشهر على متن محطة الفضاء الدولية.

(أ ب)

وحطت الكبسولة الفضائية "سويوز" مع رواد فضاء من كندا وروسيا والولايات المتحدة في سهوب كازاخستان عند الساعة 10:47 صباحا، قبل أقل من دقيقة واحدة من الموعد المحدد اليوم الثلاثاء بعد أن قطعوا رحلة استغرقت ثلاث ساعات ونصف من المحطة الفضائية.

وأتم اثنان من رواد الفضاء رحلاتهما الأولى وهما آن ماكلين، من الولايات المتحدة وديفيد سان جاك، من كندا. كما أنهى قائد البعثة الروسية أوليغ كونونينكو، مهمته الفضائية الرابعة. وقضى الرواد الثلاثة 204 أيام في الفضاء.

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(أ ب)

ولا يزال الأمريكيان نيك لاهاي، وكريستينا كوتش، والروسي أليكسي أوفشينين، على متن المحطة الفضائية.

وبدا المخضرم الفضائي كونونينكو، الذي كان أول من تم استخراجه من الكبسولة، مرهقا وشاحبا بشكل واضح. فيما بدا كل من ماكلين وسان جاك أكثر نشاطا ورفعا الإبهام لفريق الإنعاش الذي استقبل الثلاثة بالتصفيق.



